Esce per andare a lavoro e al ritorno trova un palo murato nel suo vialetto. L'insegnante chiede aiuto al web

Esce di casa per andare a lavorare e tornando trova un palo nel bel mezzo del suo vialetto. L'insegnante Sophie Hucker ha avuto una grande sorpresa tornando a casa dal lavoro: un palo di due metri cementato nel suo vialetto. Inizialmente ha pensato si trattasse di una consegna, sicuramente sbagliata, magari indirizzata ai suoi vicini, ma quando ha provato a spostarlo si è resa conto che era stato cementato.

La donna non aveva fatto alcuna richiesta, ma si è trovata un palo murato nel mezzo del suo vialetto.

Un lavoro effettuato in poche ore e senza che nessuno potesse vedere nulla. La sua casa a Tauranga, nell'Isola del Nord della Nuova Zelanda, ha degli spazi in comune con il vicinato, ha pensato che il vicino avesse ordinato di aggiungere un posto auto coperto e che la persona che aveva fatto il lavoro si era sbagliata, ma nemmeno questa era la giusta ipotesi.

A Sophie non è restato altro da fare che chiedere chi fosse stato. Quindi ha messo un biglietto con il suo numero di telefono sul palo, dicendo: «Non ho idea di cosa ci faccia qui, per favore chiamami!». Ma non è mai arrivata alcuna risposta. La signora Hucker ha anche chiamato il consiglio comunale di Tauranga, ma anche loro non sapevano nulla del misterioso palo. L'insegnante confusa ha quindi fatto quello che fanno tutti quando qualcosa è molto sconcertante, è andata online per cercare una risposta. Ma il suo post ricondiviso su una pagina Facebook locale non ha fornito la soluzione ma ha portato molte battute.