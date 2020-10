Finge un rapimento in un video su TikTok, 20enne muore durante le riprese

Finge di essere rapita in un video su TikTok ma viene uccisa. Quello che doveva essere un momento di gioco e divertimento si è trasformato in tragedia per una giovane 20enne messicana. Areline Martine è stata uccisa con un colpo di pistola da quello che doveva essere un finto rapitore.

Uno dei ragazzi che stava girando con lei il filmato da postare sui social aveva in mano una pistola che però era carica. Si trattava solo di un gioco e la ragazza non era la prima volta che inscenava questo tipo di situazioni insieme ad altri ragazzi. Era un modo per divertirsi e doveva essere tale anche questa volta, ma le cose sono andate diversamente.

Nel corso delle riprese una delle persone che partecipavano alla registrazione, circa 10 in totale, ha preso una pistola che doveva essere solo un effetto di scena e ha fatto fuoco. A ricostruire la vicenda sono stati i testimoni presenti, anche grazie ai diversi video girati nel corso delle riprese. Mentre la 20enne era legata a mani e piedi è stata raggiunta da un proiettile alla testa ed è morta sul colpo. Per la polizia si è trattato solo di un tragico incidente.

Ultimo aggiornamento: 12:37

