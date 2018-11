Giubbini Gialli paralizzano la Francia. «Siamo 120.000». Un morto. Campi Elisi chiusi al traffico

Dilagano i blocchi stradali dei giubbini gialli in Francia: traffico paralizzato e una vittima. Sale oltre le previsioni la mobilitazione dei giubbini gialli contro il caro-carburante: sono 2.000 i blocchi stradali, contro i 1.500 che erano previsti alla vigilia, con 124.000 manifestanti attivi, secondo le cifre fornite a metà giornata dal ministero dell'Interno.

Il bilancio del ministero parla anche di incidenti: un morto e 47 feriti - tre dei quali in modo grave - fino a mezzogiorno, oltre a 24 fermi, 17 dei quali confermati.



La mattina era iniziata nel modo più tragico: un'auto ha forzato un blocco stradale in Savoia, nel sud, e una manifestante è rimasta uccisa, secondo quanto reso noto dal ministero dell'Interno. La manifestante dei cosiddetti «giubbini gialli», il movimento spontaneo nato in Francia contro il caro-carburante, è rimasta uccisa a Pont-de-Beauvoisin dall'automobile di una donna che si è trovata nei disordini ed è stata presa dal panico. Lo ha precisato il ministro dell'Interno, Christophe Castaner. La donna stava accompagnando la figlia piccola dal medico quando i manifestanti hanno cominciato a dare colpi alla sua auto. Impaurita, la conducente ha accelerato ed ha investito una manifestante, rimasta uccisa. Sotto shock, la donna è stata posta in stato di fermo.



La protesta si è estesa anche a Parigi dove i «gilet gialli» stanno convergendo alla Porte de Bercy, l'uscita ad est della capitale, mentre alcune centinaia di manifestanti sfilano sugli Champs-Elysees, chiusi al traffico.

Sabato 17 Novembre 2018, 13:17 - Ultimo aggiornamento: 17-11-2018 14:44

