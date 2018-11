Rapita la nipote di Gabriel Garcia Marquez: chiesti cinque milioni per il riscatto

Giovedì 1 Novembre 2018, 10:25 - Ultimo aggiornamento: 01-11-2018 10:27

, nipote dello scrittore, è stata rapita in Colombia lo scorso 23 agosto e adesso i rapitori chiedonoper rilasciare l'ostaggio. La donna viveva a Santa Marta, nel nord del paese, dove era amministratrice di una fattoria. Al riguardo il generale Fernando Murillo, capo della Direzione antisequestro della polizia, ha dichiarato: «Stiamo seguendo la vicenda con un gruppo speciale. È un caso che si presenta abbastanza difficile. Comunque nei due unici contatti telefonici realizzati, i rapitori hanno confermato di volere cinque milioni di dollari di riscatto». Murilo ha poi aggiunto che per il momento «stiamo offrendo fino a 100 milioni di pesos (circa 33.000 dollari)» per informazioni che portino a localizzare i sequestratori. «In base alle circostanze di quanto accaduto - ha concluso - riteniamo che si tratta di delinquenti comuni».