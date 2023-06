Mentre l'Europa continua a cercare soluzioni alternative per sostituire il gas russo, la Bielorussia diventa il Paese mondiale che pagherà di meno per le forniture di gas. L'accordo è valido dal 2026 al 2031. A riportare la notizia è l'ambasciatore bielorusso in Russia Dmitry Krutoy. Secondo lui, questa decisione è diventata una condizione fondamentale per i governi di entrambi i Paesi. Ma dopo l'annuncio, la stampa estera si è interrogata sui retroscena di questo accordo definito «sospetto».

«In termini di prezzi, i leader del Paese hanno concordato di estendere la formula in vigore negli ultimi tre anni per il prossimo triennio, fino al 2026», ha affermato l'ambasciatore. Allo stesso tempo, ha affermato che a dicembre a Putin e Lukashenko verrà presentata una metodologia che consentirà di riunire le formule per il calcolo dei prezzi del carburante blu, tenendo conto della struttura dell'economia.

«Se, ad esempio, a Smolensk (Russia, ndr.) la maggior parte del gas è consumata dalla popolazione, in Bielorussia la situazione è diversa, la popolazione, al contrario, consuma poco gas proprio come risorsa primaria: tutto il carburante blu è consumato principalmente dall'industria e il settore elettrico», spiega Dmitry Krutoy.

Bielorussia, Lukashenko, il presidente "diplomatico" che non può schierare l'esercito contro l'Ucraina per aiutare l'amico Putin

Ora la discussione è in corso a livello di esperti, quindi le proposte bielorusse saranno verificate rispetto alla metodologia del Servizio federale antimonopolio.

«Penso che chiuderemo i dettagli entro l'autunno. Quindi - discussione a livello di governo. E poi ci sarà un rapporto di Lukashenko», ha aggiunto. Ora Minsk paga 127,52 dollari (circa 125 euro, ndr.) per mille metri cubi per il gas russo. Questo prezzo sarà valido fino al 2026.



Inoltre, dopo aver definito i contorni dell'accordo sul mercato comune del gas nello Stato dell'Unione, Russia e Bielorussia firmeranno un accordo anche sul mercato comune dell'elettricità. Secondo Krutoy, l'accordo, «nel complesso, è già pronto».

I sospetti (e le clausole nascoste) sull'accordo di Mosca-Minsk

Secondo dichiarazioni ufficiali, il dittatore bielorusso Oleksandr Lukashenko ha svolto un ruolo chiave nel fermare la ribellione armata del fondatore del Gruppo Wagner Yevgeny Prigozhin.

Quando Wagner era a meno di 200 km da Mosca, l'ufficio stampa di Lukashenko ha diffuso un messaggio secondo il quale il presidente della Bielorussia ha avuto colloqui con Prigozhin, a seguito del quale ha deciso di interrompere la marcia verso Mosca. Benché i dettagli della trattativa non siano stati resi noti, rumor provenienti dalla stampa estera (e alcuni utenti sui social) ipotizzano e sottolineano come nell'accordo privato ci sia una clausola che prevederebbe Prigozhin confinato a Minsk. Ma questo è risaputo. L'ipotesi, invece, è che il Cremlino, attraverso Gazprom abbiamo «premiato» l'impegno preso da Lukashenko e la Bielorussia nei confronti del leader Wagner.

Prigozhin smentisce la propaganda russa (e Putin) sulle motivazioni della guerra: «Mosca mente, Kiev non era una minaccia» https://t.co/NxkZp2RKGg — Il Messaggero (@ilmessaggeroit) June 23, 2023

Ufficialmente, però, il servizio stampa di Lukashenko, i naccordo con Putin ha ribadito che ai Wagner è stata offerta «una soluzione assolutamente redditizia e accettabile alla situazione con garanzie di sicurezza».

Ricordiamo che il jet privato del leader del gruppo Wagner Yevgen Prigozhin è atterrato questa mattina alle 7,40 alla base militare dell'aeronautica di Machulischy vicino a Minsk, in Bielorussia.