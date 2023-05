Harry e Meghan rischiano l'incidente d'auto. «Inseguiti 2 ore dai paparazzi, catastrofe sfiorata»

Il principe Harry e Meghan Markle sono stati coinvolti in un «inseguimento in auto quasi catastrofico» negli Stati Uniti. Lo ha detto il loro portavoce all'agenzia di stampa Reuters. Il duca e la duchessa di Sussex avevano partecipato a un evento della Ms. Foundation for Women a New York martedì sera, dove Meghan era stata premiata per il suo impegno. «Ieri sera, il duca e la duchessa del Sussex e la signora Ragland sono stati coinvolti in un quasi catastrofico inseguimento in macchina per mano di un gruppo di paparazzi molto aggressivi», ha detto il portavoce in una nota.

Harry e Meghan e l'inseguimento dei paparazzi a New York

«Questo incessante inseguimento, durato più di due ore, ha provocato più collisioni che hanno coinvolto altri conducenti sulla strada, pedoni e due agenti del NYPD (dipartimento di polizia di New York)». Impossibile non ripensare alla tragedia in cui morì la madre di Harry, la principessa Diana, nel 1997 anche lei dopo essere sfuggita dai paparazzi che l'avevano seguita mentre era in auto verso Parigi.

Le foto delle fasi post-evento sono state diffuse stamattina da alcuni tabloid inglesi, il Daily Mail e il Daily Record, tanto che molti utenti hanno accusato i due media di essere i responsabili di una tragedia sfiorata.

Le ultime ore prima dell'incidente

La coppia da quando è negli Stati Uniti e ha lasciato la Royal Family, sa che ogni evento pubblico è un'occasione per attirare paparazzi e curiosi di tutto il mondo. E in questo senso accetta anche il livello così alto di attenzione: è stato così anche ieri sera, quando i due soo entrati e usciti dal locale non utilizzando le uscite di sicurezza ma facendosi fotografare senza problemi da chi era lì per loro.

Secondo i media inglesi tra le violazioni del codice della strada commesse la guida sul marciapiede, l'attraversamento di incroci con il semaforo rosso, la retromarcia lungo una strada a senso unico, il blocco illegale di un veicolo in movimento e la guida mentre si fotografa o si è al telefono. I paparazzi coinvolti non si sarebbero neanche fermati agli "alt" della polizia, proseguendo nell'inseguimento.

Harry e Meghan, le foto dei paparazzi (poi cancellate) dai due tabloid inglesi. Bufera dopo l'inseguimento

La morte della mamma Diana nel 1997 a Parigi

Il duca di Sussex ha raccontato della morte di sua madre nel suo libro "Spare" e proprio in quelle pagine emerge la sua rabbia per l'intrusione della stampa nelle vite della Royal Family, secondo lui la causa principale della morte della mamma. Prima di partecipare alla semifinale della Coppa del mondo di rugby del 2007 a Parigi, quando aveva 23 anni, aveva chiesto all'autista della sua auto di passare attraverso il Ponte de l'Alma a Parigi dove sua madre era morta. Harry e Meghan si sono dimessi dai loro ruoli reali nel 2020 e si sono trasferiti negli Stati Uniti in parte anche a causa di quelle che i due hanno descritto come intense molestie mediatiche.