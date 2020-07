Hong Kong, decine di arresti per violazione della nuova legge sulla sicurezza nazionale

Hong Kong, raffica di arresti per la nuova legge sulla sicurezza nella ex colonia britannica: la polizia ha eseguito finora a vario titolo più di 30 arresti a Causeway Bay, con addebiti che vanno dalla manifestazione illegale alla violazione della nuova legge sulla sicurezza nazionale, fino all'ostacolo al rispetto delle leggi e al possesso di armi offensive. Lo si apprende dai social media delle forze dell'ordine che nel pomeriggio hanno annunciato il primo arresto in base alla legge sulla sicurezza nazionale: un uomo in possesso di una bandiera dell'Hong Kong indipendente.

La polizia diha effettuato oggi il primo arresto dopo l'entrata in vigore della nuova legge sulla sicurezza nazionale, in forza dalla scorsa notte, perché un uomo portava una bandiera pro-indipendenza, in violazione della nuova legge, stando a quanto riportato dalla polizia su Twitter.

«È il primo arresto da quando la legge è entrata in vigore», ha twittato la polizia. Lunedì era stato annunciato che tra i 3mila ed i 5mila agenti sarebbero stati dispiegati a Hong Kong in vista di potenziali disordini per le proteste pianificate in occasione del 23mo anniversario del ritorno di Hong Kong sotto sovranità cinese. Il Fronte civile per i diritti umani - il gruppo che ha organizzato le più ampie marce di protesta nel corso degli ultimi mesi - aveva annunciato che avrebbe sfilato in corteo anche in assenza di autorizzazione.