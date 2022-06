Ikea dice addio per sempre alla Russia: «Venderà tutti gli stabilimenti nel Paese»

Ikea dice addio per sempre alla Russia. Secondo quanto riferiscono i media russi, tra cui l'agenzia Tass citando la stessa azienda svedese, il gigante dei mobili venderà tutti e quattro gli stabilimenti nel Paese: già nei mesi scorsi Ikea aveva chiuso tutti i suoi negozi dopo l'inizio della guerra in Ucraina. Ikea, secondo quanto riferisce la Tass, non vede la possibilità di riprendere le vendite in Russia nel prossimo futuro e taglierà il personale.

