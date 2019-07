Il 'padrino olandese' condannato all'ergastolo: «Tradito dalla sorella». Negli anni '80 sequestrò il re della birra Heineken

Negli anni '80 fu particolarmente noto per un sequestro celebre, quello dell'imprenditore, re della birra: oggiè stato riconosciuto colpevole per aver ordinato una serie di omicidi di figure di spicco nel crimine organizzato mondiale. Una carriera criminale, la sua, che gli ha portato il soprannome 'Il Padrino olandese'.In quello che è il più lungo processo per omicidio in Olanda, in corso in un'aula bunker di Amsterdam, Holleeder, che ora ha 61 anni, è stato condannato all'ergastolo per cinque omicidi e un omicidio colposo. Dopo il sequestro Heineken Holleeder è stato a lungo un gangster,Decisiva nel processo è stata la testimonianza di sua sorella, Astrid, che registrava segretamente le loro conversazioni, e dell’altra sorella, Sonja, che era sposata con il socio di Holleeder Cor Van Hout, che il gangster fece uccidere. Il "Padrino" ha sempre dichiarato la sua innocenza: i suoi avvocati hanno fatto sapere che faranno ricorso contro la condanna.