Almeno 15 bambini sono morti in un incendio divampato in un edificio a, nello stato federato del Gujarat (). Secondo quanto appreso finora, molti studenti intrappolati si sono lanciati dal secondo piano per salvarsi.



È probabile che il bilancio delle vittime si aggravi nonappena i vigili del fuoco avranno raggiunto ogni area dello stabile. L'incendio, al momento, è sotto controllo.

Massive fire in a building in Surat. Around 10 people jumped off breaking windowpanes. pic.twitter.com/fcApZbhRSx