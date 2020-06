Padre e due figli cadono in un pozzo mentre si scattano un selfie

In Indonesia, un uomo, identificato come Puji Sugiarto, 43 anni, che era con i suoi figli, Al e Dee, rispettivamente di cinque e sette anni, è caduto insieme ai minori in un pozzo mentre cercavano di scattarsi un selfie, poggiati sulla copertura della struttura che improvvisamente ha ceduto, e i tre sono caduti a una profondità di 12 metri.







Le grida di aiuto sono state ascoltate dalle persone della zona, che hanno immediatamente chiamato il servizio di emergenza e l'unità di soccorso di Jakarta li ha messi in salvo dopo una lunga e faticosa operazione che è durata circa un'ora. Secondo quanto riferito dai media locali, sembrerebbe che l'acqua e le tubazioni abbiano contribuito a attutire la caduta.



«Il padre è stato il primo a cadere e poi i suoi figli dopo di lui. Sono stati fortunati a sopravvivere a una caduta così pericolosa», ha asserito il capo dei pompieri Edi Purwono.