Irlanda, stop al bollettino sui casi Covid nel weekend: «Report solo dal lunedì al venerdì»

La discussione sul bollettino Covid in Italia si è chiusa da tempo. L'Irlanda invece ha deciso di passare ai fatti. Il Dipartimento di Salute ha comunicato che da questo sabato e per i weekend futuri, il report quotidiano dei contagi sarà emesso solo dal lunedì al venerdì. Il prossimo arriverà dunque lunedì 31 gennaio e terrà conto anche dei casi di sabato e domenica. Resteranno invece le informazioni su ricoveri e terapie intensive. Attualmente in Irlanda la curva dei contagi è in discesa. Nelle ultime due settimane i casi sono passati da 20mila al giorno, a poco più di 5mila. Dal 19 gennaio in Irlanda è stata rimossa la maggior parte delle restrizioni imposte negli spazi pubblici. Resta in vigore l'obbligo di indossare la mascherina, ma solo in alcuni casi.

