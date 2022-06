Irlanda, scoperta macabra nel pub: sei scheletri con mani e piedi legati nascosti sotto il pavimento

Erano nascosti sotto le assi del pavimento nel retrobottega di un pub: così sei scheletri umani con mani e piedi legati sono stati ritrovati durante i lavori per la ristrutturazione di un vecchio pub a Cork, in Irlanda. Dopo la macabra scoperta, gli operai hanno immediatamente avvertito le autorità e un team di archeologi.

Il ritrovamento è avvenuto otto mesi fa, quando il pub Nancy Spain's, chiuso da anni, è stato rilevato dal Comune di Cork. L'amministrazione aveva intenzione di demolire la struttura, ma al momento del sopralluogo gli operai hanno trovato i resti umani nascosti. Così la demolizione è stata sospesa e gli archeologi hanno recuperato le ossa da analizzare in laboratorio. Sono in corso le analisi per capire a che epoca risalgono le ossa rinvenute e ipotizzare le ragioni del decesso.