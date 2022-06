Joe Biden cade durante un giro in bicicletta: per salutare la folla perde l'equilibrio

Copy Code

Il presidente americano Joe Biden ha perso l'equilibrio quando si è fermato a salutare il pubblico e è caduto.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden è caduto mentre andava in bicicletta vicino alla sua casa di vacanza a Rehoboth, Delaware, USA. Biden stava andando in bicicletta, quando ha perso l'equilibrio mentre si stava fermando a salutare la folla che lo attendeva per un saluto.

Il presidente degli Stati Uniti è rimasto incastrato con un piede nel pedale, tuttavia si è prontamente rialzato in piedi, rassicurando i presenti sulle sue condizioni.