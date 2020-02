Coronavirus: non può festeggiare il compleanno, si ricopre di benzina e petardi

Un cinese dovrà affrontare accuse penali per essersi cosparso di benzina e avvolto con petardi nei pressi della vlila dove aveva organizzato un banchetto per festeggiare il suo 59esimo compleanno, nell'apprendere che le autorità avevano annullato la sua iniziativa a causa dell'epidemia dovuta al coronavirus.



La festa era prevista nella città di Chongqing e il 59enne aveva organizzato un banchetto con 10 tavoli. Quando le autorità locali hanno annullato i suoi piani, l'uomo non si è rassegnato al divieto impostogli e due giorni prima della celebrazione ha deciso di ricorrere alle minacce. Quindi si è cosparso il corpo con un liquido infiammabile e si è legato intorno alla vita una serie di petardi, tenendo un accendino tra le mani, secondo quanto riferito da Reuters.



Di conseguenza, i funzionari hanno presentato accuse per comportamenti disordinati, sebbene al momento non sia noto quale tipo di sanzioni subirà l'uomo se verrà condannato.



