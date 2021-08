Libia, quei farmaci dall’Italia per i jihadisti: Roma apre un’inchiesta

“Armi” e medicine spedite dall’Italia ai terroristi islamici. I fondamentalisti in Libia possono contare sulle cure che arrivano da Roma sotto forma di centinaia di confezioni di medicine. Gli aiuti, però, a partire dal 2018 non si limiterebbero solo ai farmaci. Vengono inviati anche i generatori elettrici. Questi ultimi, com’è stato ricostruito dagli investigatori, modificati da mani esperte, vengono impiegati in Libia dai jihadisti per...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati