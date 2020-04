Lite in strada, il conducente del bus perde le staffe e sperona l'auto parcheggiata sulla preferenziale

Ultimo aggiornamento: 16:23

Una, per motivi di viabilità, è finita con una risoluzione della discordia non propriamente... urbana. L'autista di un, inferocito contro unche sostava sulla corsia preferenziale, ha infatti deciso dicon il proprio mezzo.È accaduto ieri mattina nel centro di, in Spagna. Le ragioni della lite non sono ancora chiare, ma sembra che l'automobilista, non trovando parcheggio, avesse deciso di sostare momentaneamente sulla corsia preferenziale riservata agli autobus, a breve distanza da una fermata. Il conducente di un, che stava effettuando la fermata, lo avrebbe richiamato e da lì sarebbe nata la lite, con l'automobilista che si è avvicinato al bus.Nel filmato, girato sul balcone da alcuni residenti, si può vedere l'automobilista provocare il conducente del bus: «Sfondami la macchina, se hai le palle!». L'autista non se lo è fatto ripetere e ha subito ripreso la marcia, speronando l'auto e trascinandola per alcuni metri, davanti allo sguardo incredulo e terrorizzato dell'automobilista. Come riporta LasProvincias.es , la EMT, azienda di trasporto pubblico valenciana, ha aperto un'indagine interna a carico del conducente del bus; la versione del dipendente e quella dell'automobilista sono ampiamente discordanti.Il conducente del bus, infatti, sostiene di essere stato provocato dall'automobilista non solo a parole, ma anche con uno sputo. L'automobilista, invece, ha spiegato alla polizia locale di essersi fermato sulla preferenziale per interrompere la marcia del bus, dopo essere stato toccato, poco prima, dal mezzo ad un incrocio poco distante: «Volevo solo fare la constatazione di incidente ma quell'autobus aveva tirato dritto».