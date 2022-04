Londra, agente colpito con un machete: è in ospedale con una ferita al braccio

Paura nell'est di Londra, dove un agente è stato colpito con un machete da un uomo. Lo riportano diversi media locali e sui social alcune immagini girate dai residenti hanno velocemente fatto il giro del web. Il poliziotto è finito in ospedale, ma non sarebbe in pericolo di vita. È stato colpito al braccio poco dopo che gli agenti erano stati chiamati a causa di una «crisi di salute mentale» poco prima di mezzogiorno. Alcuni filmati mostrano veicoli della polizia e agenti in tenuta antisommossa in una strada nell'est della capitale inglese. Un portavoce della polizia ha detto a Metro.co.uk: «Verso le 11:50 di domenica 10 aprile, la polizia è stata chiamata per un uomo armato di machete che soffriva di una crisi di salute mentale».

APPROFONDIMENTI ABRUZZO Madre di tre figli accoltellata dall'ex marito: la donna migliora... ROVIGO Annalisa Guarnieri aiutò il fidanzato 17enne ad uccidere il... IL TERRORISMO Luca Attanasio, come è morto l'ambasciatore: uno dei colpi...

La dinamica

Scotland Yard ha escluso al momento ogni ipotesi di terrorismo dietro il ferimento di un poliziotto avvenuto in tarda mattinata nella zona est di Londra. Lo riporta il Telegraph online, citando un portavoce secondo il quale l'agente è stato colpito a un braccio con un coltello tipo machete da uno psicolabile, ed è ora ricoverato in ospedale con una lesione significativa, ma non in pericolo di vita. L'episodio è avvenuto durante l'intervento di una pattuglia di poliziotti nell'abitazione dell'uomo, in seguito a un allarme. L'uomo - già soggetto apparentemente a momenti di squilibrio mentale in passato - era in preda a un raptus e ha colpito uno degli agenti mentre questi tentavano d'immobilizzarlo.