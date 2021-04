Maradona, la relazione choc dei medici: «Abbandonato 12 ore prima della morte»

Settanta pagine, è qui la verità sulla morte di Diego Armando Maradona. Consegnata ai magistrati della Procura di San Isidro la relazione della commissione medica che ha lavorato dall'8 marzo per capire come l'ex campione del Napoli e della Seleccion argentina era stato curato prima e dopo l'intervento subito alla testa il 3 novembre, ventidue giorni prima della morte avvenuta per arresto cardiocircolatorio ed edema polmonare.

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati