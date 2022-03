Maradona, è bufera sulla ex moglie Claudia Villafane: «A Miami non pagò quattro auto»

Una nuova bufera sulla famiglia Maradona. Stavolta la notizia riguarda l'ex moglie di Diego, Claudia Villafane, accusata di non aver pagato 11mila dollari a Miami per il noleggio di quattro auto di lusso da dicembre a gennaio. La notizia è stata diffusa da Paula Varela, conduttrice del programma televisivo “Socios del Espectaculo” a Buenos Aires.

Claudia avrebbe fatto noleggiare le auto quando si è trasferita per un mese in Florida con le figlie Dalma e Gianinna, ma non sarebbero state pagate. A guidare una delle quattro vetture l'ex attaccante della Roma e anche della nazionale italiana Daniel Osvaldo, che in questi ultimi mesi è stato visto al fianco di Gianinna Maradona.

Nella scorsa settimana Claudia e le sue figlie avevano ringraziato i magistrati di La Plata per aver aperto una inchiesta sul clan di Maradona negli ultimi mesi della sua vita, per accertare se l'ex Capitano del Napoli e della Seleccion argentina non sia stato raggirato, anche attraverso la somministrazione di alcol e marijuana, per cedere i suoi diritti commerciali all'avvocato Matias Morla.