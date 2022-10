Messico, la strage del bar: scontro a fuoco tra bande di narcos, 11 morti

Almeno 11 persone sono state uccise in un bar nel comune di Irapuato, nello stato centrale messicano di Guanajuato, come riferiscono le autorità messicane, citate dalla stampa locale. Gli eventi sono avvenuti in un locale situato nel quartiere 12 dicembre, a Irapuato, la seconda città più grande di questo stato del Messico.

Sul posto sono arrivati ​​individui armati e hanno sparato ai presenti, provocando 11 morti: sei donne e cinque uomini.

Dopo la sparatoria, agenti della polizia municipale, delle forze di pubblica sicurezza dello Stato e della Guardia Nazionale si sono recati sul luogo del crimine.

Lo stato centrale di Guanajuato è l'entità messicana con più omicidi dal 2018. Secondo le autorità locali, nove omicidi su 10 hanno una connessione con le dispute tra gruppi criminali organizzati per il controllo del territorio. Le principali attività illecite che si concentrano nello stato situato nelle pianure messicane sono il furto e il traffico di idrocarburi, nonché lo spaccio di droga.

Solo due settimane fa, un altro evento simile ha scosso la popolazione messicana, quando 10 persone sono state uccise, e altre sono rimaste ferite in una piscina situata nel comune di Tarimoro, nello stesso stato del Messico centrale.

Secondo il segretariato di pubblica sicurezza e protezione dei cittadini del governo del Messico, nonostante la tendenza al ribasso degli omicidi intenzionali a Guanajuato, rimane lo stato con la più alta incidenza del Paese, con 2.115 vittime tra gennaio e agosto di quest'anno, che rappresenta il 10,2% del numero totale delle vittime di questo crimine.