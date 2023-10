Messico, 13 poliziotti trucidati a nord di Acapulco dai sicari di un cartello della droga

Tredici poliziotti sono stati uccisi dai sicari di un cartello della droga a nord di Acapulco, la località turistica più nota del Messico. Siamo nello stato di Guerrero dove quest'anno le vittime degli scontri per il controllo del mercato della droga hanno già causato oltre 1.100 morti. L'ultimo agguato è avvenuto l'altro ieri a Coyuca de Benitez: le forze di polizia, dopo la strage, hanno circondato la zona, ma al momento non è stata comunicata la cattura di alcun responsabile. Il numero degli agenti non è stato ancora confermato: nel caso lo fosse si tratterebbe di una delle azioni più efferate dei cartelli delle droga nei confronti delle forze dell'ordine. Tra la vittime anche il capo della sicurezza locale della città di Coyuca de Benitez

I poliziotti sarebbero stati attirati in trappola dalla segnalazione di una sparatoria in una zona periferica della città costiera.

Le oltre 1.100 vittime uccise nei primi nove mesi di quest'anno rappresentano un'impennata del 25% della violenza delle gang della droga rispetto all'intero scorso anno.