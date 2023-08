«Il cartello era apposto in una delimitata area di sosta privata a beneficio di coloro che, pur volendo raggiungere la spiaggia libera e non il lido attrezzato intendevano, però, parcheggiare le auto gratuitamente nell’area di sosta privata. Tale cartello ha avuto lo scopo di evitare l’insorgere di spiacevoli equivoci». Così i titolari del lido La Marinella motivano il cartello che era stato affisso all’ingresso della nota spiaggia di Palinuro con su scritto «Il parcheggio e l’accesso per la spiaggia libera sono a pagamento».

APPROFONDIMENTI Salerno, gli uffici di Poste Italiane restano aperti anche ad agosto Montecorice, tragico frontale tra auto e Apecar: morto sul colpo 86enne Felitto, viaggio da incubo per una famiglia bolognese: tradita dal gps, finisce in una strada sterrata con l'auto in panne

L’immagine finita sui social in questi giorni aveva scatenato polemiche. «Avendo disciplinato in maniera diversa l’area di sosta privata - prosegue la direzione del lido - non abbiamo avuto più necessità di apporre il cartello già da due stagioni. L’accesso alla spiaggia libera della Marinella è possibile o attraverso la via pubblica Carminella o attraverso la proprietà privata in parola parcheggiando, in tal caso, la propria autovettura nei parcheggi privati delle strutture balneari esistenti. In particolare, per coloro che scelgono il parcheggio privato del lido La Marinella, la sosta della vettura ha un costo di 5 euro e l’accesso alla spiaggia è libero. Per i clienti del lido, invece, il costo della sosta della vettura è compreso nei servizi a pagamento del lido stesso e non si utilizza il servizio di trasporto clienti a mezzo zattera galleggiante».