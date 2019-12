I residenti della città di Denia, Alicante, Spagna, stanno cercando un giovane senegalese che ha salvato un uomo con mobilità ridotta che era rimasto intrappolato nelle fiamme di un incendio divampato nella sua abitazione, secondo quanto ha riferito La Vanguardia.



L'incidente è avvenuto poco dopo mezzogiorno, colpendo un appartamento sito al piano terra abitato da un uomo di 37 anni che per alcuni problemi a una gamba non poteva camminare.



Diversi vicini hanno tentato senza successo di salvargli la vittima, fino a quando è apparso un uomo proveniente dal Senegal, che ha raggiunto la casa e ha tirato fuori dall'abitazione l'uomo caricandolo sulle sue spalle.



Dopo averlo messo al sicuro in una casa vicina, il giovane ha lasciato il posto dell'incidente. Immediatamente, le autorità locali e i residenti hanno cercato di scoprire chi dovevano ringraziare per il gesto eroico.



Secondo il consigliere per la protezione dei cittadini, Javier Scotto, l'eroe è un venditore ambulante di artigianato.