Moto d'acqua a tutta velocità contro il ristorante sulla spiaggia: morta una donna, gravi due turisti

Non lo hanno visto arrivare. Non hanno assistito a quella folle corsa che ha trasformato una giornata di mare in una tragedia, causata da una moto d’acqua fuori controllo che si è schiantata contro un ristorante sulla spiaggia di un resort in Messico.

L'incidente

L’orribile incidente è avvenuto a El Medano a Cabo San Lucas ed è stato ripreso dalle telecamere di sicurezza del ristorante del resort, dove alcuni turisti si stavano godendo un pranzo in spiaggia. Come si vede nel video, improvvisamente all’orizzonte fa capolino una moto d’acqua. Prosegue a folle velocità e punta dritto verso la staccionata del ristorante dove nessuno sembra accorgersi di nulla.

Dopo pochi attimi l’impatto catastrofico. Alejandra Garcia de la Rosa, una venditrice ambulante, viene travolta insieme a due turisti. Alcuni membri del personale provano a rianimare de la Rosa, ma per non lei non c’è nulla da fare. I due turisti, che al momento dello schianto davano le spalle al mare, sono ricoverati in condizioni gravi.



«Il Mango Deck Beach Club si rammarica profondamente per gli eventi accaduti nel pomeriggio del 7 agosto 2020 presso la spiaggia di Medano - si legge in una nota del resort - Vale la pena ricordare che questo evento è stato causato da fattori esterni e totalmente estranei al ristorante. La nostra struttura è stata danneggiata direttamente e la nostra immagine collateralmente, ma ciò che ci preoccupa sono le tristi conseguenze dell'incidente».



