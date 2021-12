Nahitan Nandez, mandato d'arresto in Uruguay per violenze contro l'ex compagna

Dopo la positività al Covid-19, un'altra brutta notizia scuote la fine dell'anno di Nahitan Nandez. Secondo quanto riportato da TeleMundo, il centrocampista del Cagliari sarebbe stato denunciato dall'ex compagna Sarah Garcia Mauri per violenza domestica, psicologica e patrimoniale. Accertate le accuse, la Polizia avrebbe ottenuto un mandato d'arresto per il calciatore, ma il tentativo di cattura sarebbe andato a vuoto per l'assenza di Nandez dalla sua abitazione. Il giocatore è stato in Uruguay durante le vacanze di Natale, ma è tornato recentemente ha Cagliari.

Mandato di arresto per Nandez

L'ex giocatore del Boca Juniors, attualmente nel mirino di Inter e Juventus, si trova attualmente in Sardegna, nella sua abitazione di Cagliari. Nandez è tornato in Italia ieri pomeriggio dall'Uruguay, dove ha festeggiato il compleanno con compagni, amici e vip uruguaiani nella notte del 27 dicembre. Quando si negativizzerà, potrebbe di nuovo partire per il suo paese di originire per chiarire la questione.