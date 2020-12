Nashville, auto esplode in centro città: «Sembrava una bomba». La polizia: «Atto intenzionale»

Esplosione in centro città a Nashville, nel Tennessee (Usa), proprio nel giorno di Natale. Intorno alle 6.30 locali un veicolo è esploso, probabilmente un camper. Dalle prime ricostruzioni sembrerebbero non esserci vittime, sebbene i testimoni abbiano raccontato di un boato molto forte, paragonabile a quello di «una bomba». La polizia di Nashville non esclude nessuna pista: «Crediamo che l'esplosione sia un atto intenzionale».

Almeno tre persone sono rimaste leggermente ferite. La deflagrazione, che è stata udita a chilometri di distanza, ha danneggiato le facciate degli edifici circostanti e almeno un paio di veicoli. La zona è circondata dalle forze dell'ordine.

Ultimo aggiornamento: 17:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA