Dottoressa afferra con troppa forza la testa durante il parto: neonata muore

Una famiglia ha denunciato, la morte della figlia durante il parto all'Hospital das Clínicas, nella Regione Centro-Sud di Belo Horizonte, Brasile. Secondo G1, la dottoressa avrebbe afferrato vigorosamente la testa della bambina sotto gl occhi del padre.

Il fatto è avvenuto lo scorso 1° maggio, ma solo ora la famiglia ha sporto denuncia alla Polizia Militare.

Secondo il rapporto delle autorità, citato da G1, la donna è stata ricoverata in ospedale il 24 aprile, a 28 settimane di gravidanza. All'alba del 1° maggio è entrata in travaglio.

Durante il parto, la dottoressa ha «strappato la testa della bambina» mentre il padre osservava tutto, raccontano i familiari. Secondo il quotidiano R7, l'avvocato della coppia afferma che il padre, che ha assistito alla nascita da una finestra, ha persino visto la bambina muovere gli occhi e la bocca, confermando di essere nata viva.

Ore dopo, un assistente sociale si è recato nella stanza della coppia, che ha un'altra bambina di nove anni, e li ha informati che l'Hospital das Clínicas avrebbe pagato il funerale della neonata e ha chiesto loro di firmare un documento in cui si affermava che l'autopsia era già stata eseguita in ospedale e che «il corpo non sarebbe stato inoltrato all'Istituto Medico Legale della Polizia Civile di Minas Gerais».

Il corpo della neonata è stato portato, invece, nel frattempo, all'Instituto medico legale per essere sottoposto ad autopsia.