Una tempesta di neve a maggio: evento storico annunciato negli Usa

Una tempesta di neve (sì, a maggio) sarebbe in arrivo dal nord-est nel New England, negli Stati Uniti. Un evento storico scrivono i media statunitensi. Un sistema d'aria fredda artica si strasformerà in nevicata abbondante in città come Syracuse, Rochester, Binghamton, Scranton, Pennsylvania; e Burlington, Vermont. Oltre alla pioggia e alla neve, ci sarà anche molto vento con raffiche previste a 64 km/h. Entro sabato mattina, scrive la Nbc, 75 milioni di persone si sveglieranno con temperature inferiori allo zero. In alcune città farà più freddo che nello scorso Natale.



