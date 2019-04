Notre-Dame, il miliardario Pinault dona 100 milioni di euro per la ricostruzione

Tutte le opere d'arte della sezione "tesoro" della Cattedrale di Notre Dame sono state salvate. Lo ha riferito il tenente colonnello Gabriel Plus, portavoce dei vigili del fuoco di Parigi. I vigili del fuoco, dopo aver domato l'incendio che ha devastato la cattedrale, si stanno ora concentrando sul monitoraggio del sito, per verificare che non vi siano focolai residui e che »la struttura sia stabile«, ha riferito ancora Plus, citato dai media francesi.