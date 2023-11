Operato il bimbo di dieci mesi che ha ingoiato un crocifisso di metallo

I medici dell’ospedale Víctor Lazarte, a La Libertad, in Perù, si sono trovati ad affrontare una situazione particolare. Un bambino di dieci mesi è stato portato in ospedale a seguito di gravi disturbi e dopo una radiografia è stato rilevato che aveva ingerito un crocifisso di metallo che si era conficcato nell'esofago.

L'equipe di operatori sanitari è riuscita a rimuovere con successo l'oggetto. L'operazione è stata una grande sfida per i medici che hanno dovuto utilizzare un endoscopio e una pinza speciale, secondo quanto ha raccontato Canal N.

«La procedura è stata molto complicata perché il crocifisso era incastrato nella parte superiore dell'esofago.

I primi tentativi di rimuoverlo non hanno avuto successo perché era bloccato. Abbiamo provato più volte finché non ci siamo riusciti», ha raccontato Luis Esteves Cabanillas, il medico responsabile dell'operazione, citato da Reuters.

L'estrazione del corpo estraneo è durata più di sei ore. I genitori del bambino descrivono l'evento come un miracolo e sono sollevati e grati ai medici per la riuscita dell'intervento.

«Ringrazio i medici per il loro lavoro miracoloso. È come ricominciare da capo, è un dono, una benedizione, un miracolo», ha detto Maricarmen Sajami Rosas, la madre del minore.