Virus, oltre 260 mila morti nel mondo: Brasile, contagiato il portavoce di Bolsonaro. New York record di contagi

Il coronavirus nel mondo continua a correre: sono più di 263mila le persone che hanno perso la vita dopo aver contratto il Covid-19 nel mondo e oltre 3,7 milioni quelle contagiate. Sono dati della Johns Hopkins University, che parla di 263.831 vittime a livello globale e di 3.755.341 casi. In Europa, il Paese più colpito in termini di morti è la Gran Bretagna con 30.150 decessi, mentre per quanto riguarda i contagi il numero maggiore si registra in Spagna, dove si contano 220.325 casi.

America, record a New York. Sono più di duemila le persone che sono morte per complicanze legate al virus negli Stati Uniti nelle ultime 24 ore. Lo riferisce la Johns Hopkins University, parlando di 2.073 vittime in un giorno, per un totale di 73.431. Sono invece 1.228.603 le persone contagiate dal Covid-19 negli Usa. Lo Stato maggiormente colpito è quello di New York, con 25.623 morti. Segue il New Jersey con 8.549 vittime causate dal virus.

Brasile in ginocchio. Per il Brasile è stato il giorno peggiore, dallo scoppio della pandemia, con 10.503 nuovi casi e 615 morti in sole 24 ore (con un incremento rispetto alle 600 vittime registrate martedì). Lo ha reso noto il ministero della Sanità di Brasilia, aggiornando a 125.218 il totale dei casi confermati in Brasile e a 8.536 quello dei morti. Intanto, il portavoce del presidente Jair Bolsonaro, il generale Otavio Rego Barros, è risultato positivo al test per il virus. Lo ha reso noto l'ufficio del presidente in una nota, spiegando che il generale «è a casa e segue tutti i protocolli raccomandati». Sono più di venti i membri dello staff di Bolsonaro risultati positivi, compreso il responsabile della comunicazione Fabio Wajngarten e il ministro per la Sicurezza nazionale Augusto Heleno. Lo stesso Bolsonaro si è sottoposto al test, ma ha comunicato di essere risultato negativo. E tre giocatori del Flamengo sono risultati positivi al test, sollevando nuovi dubbi sui piani per riavviare il calcio.

Russia contagi boom. Aumento record dei contagi in Russia. Nelle ultime 24 ore i nuovi casi confermati sono 11.231. È il quinto giorno consecutivo che superano i diecimila. Il numero complessivo dei contagi di Covid-19 nel Paese è 177.160. La Russia è diventato il quarto Paese più colpito dall'epidemia di coronavirus in Europa, dopo Spagna Italia e Gran Bretagna.

Germania. Sono ormai più di 7.000 i decessi in Germania. Gli ultimi dati dell'Istituto Robert Koch parlano di 7.119 morti dall'inizio dell'emergenza sanitaria, 123 decessi in più rispetto ai dati di ieri mattina, e 166.091 contagi in totale, con 1.284 nuovi casi. I dati diffusi ieri parlavano di 165 decessi e 947 casi di Covid-19 in 24 ore. In Germania, stando all'Istituto Robert Koch, sono 139.900 le persone guarite dopo aver contratto l'infezione.

Bulgaria 53 casi. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 53 nuovi casi di virus (19 nella capitale Sofia, 25 i ricoverati in ospedale). Il bilancio complessivo dei contagi sale così a 1.811. Come riferiscono le autorità, si registrano due nuovi decessi, per un totale di 84 vittime (4,5% dei contagiati). Ô emerso un nuovo caso di contagio fra il personale medico sanitario, il cui bilancio sale a 192 (11% dei contagiati). Negli ospedali sono ricoverati in tutto 353 pazienti, 38 dei quali in terapia intensiva

Tennis a Wuhan. Mentre in Italia è cominciata la fase 2 e il tennis sta ripartendo un pò in tutte le regioni del Paese, riecco spuntare racchette e palline a Wuhan, in Cina. Proprio laddove ha avuto origine la pandemia che ha travolto il mondo. Dopo mesi di lock down e isolamento, gli organizzatori del torneo Wta Premier di Wuhan, uno dei più importanti e ricchi del circuito femminile (è ancora in calendario dal 20 al 27 settembre e non ci sono aggiornamenti in tal senso), hanno comunicato attraverso il proprio account twitter la riapertura dei campi da tennis del loro complesso, il Wuhan Tennis Center.

India oltre 50.000 casi. Sono più di 52mila i casi in India, 10mila solo a Mumbai. Lo ha dichiarato il ministero della Sanità nel 44esimo giorno di lockdown, aggiornando a 52.952 il numero delle persone risultate positive al test per il Covid-19, con un aumento di 3.561 casi rispetto al giorno precedente. È salito invece a 1.783 il numero dei decessi, 89 nelle ultime 24 ore. Sono invece 15.267 le persone dimesse dagli ospedali dopo che le loro condizioni di salute sono migliorate.

Un caso in Corea del Sud. Il Paese torna a segnalare un caso di trasmissione locale di Covid-19: è il primo in 4 giorni ed è stato registrato nella provincia di Gyeonggi, vicino Seul. Le autorità sanitarie, riporta l'agenzia Yonhap, confermano anche tre casi 'importatì di coronavirus. I dati dei Centri di controllo e prevenzione delle malattie (Kcdc) parlano di un totale di 10.810 contagi dall'inizio dell'emergenza sanitaria e di 256 decessi, dopo che nelle ultime 24 ore è morta un'altra persona a causa della pandemia di coronavirus.

