Influencer 22enne Paige Rice muore in un incidente insieme al fidanzato. La mamma: «Ha vissuto la vita al massimo»

L'influencer 22enne Paige Rice è morta in un incidente tra un'auto e un taxi avvenuto nel tunnel di Queensway, a Liverpool, nelle prime ore di domenica mattina. Alla tragedia della sua scomparsa si aggiunge ora anche la morte del fidanzato, sopraggiunta alcuni giorni dopo a causa delle gravi ferite riportate nello scontro, come riporta The Liverpool Echo. La mamma diell'influencer ricorda così la figlia in una lettera: «Ha vissuto la vita al masimo. Aveva grandi sogni e Paige faceva sempre accadere le cose, la sua spinta al successo era fonte di ispirazione».

Doppia tregedia, il fidanzato muore dopo giorni in ospedale

Domenica mattina, dopo l'incidente avvenuto alle 12:25, Paige Rice e il suo fidanzato sono stati portati d'urgenza in ospedale con ferite multiple. La donna è morta sul colpo e ora, dopo aver lottato "diversi giorni" per sopravvivere, anche il suo fidanzato ha perso la vita. A dare l'annuncio un portavoce della polizia del Merseyside: «Stiamo confermando che il conducente coinvolto nell'incidente nel Queens Road Tunnel è deceduto». Anche il conducente del taxi, un uomo sulla quarantina, ha riportato gravi ferite ma non è in pericolo di vita.

La mamma di Paige, Clare Rice, ha reso omaggio a sua figlia, di Marston Green, West Midlands, e ha detto al programma Birmingham Live: «Era una bella donna dentro e fuori. Il suo sorriso illuminerebbe una stanza». Paige aveva iniziato a lavorare come truccatrice quando aveva 15 anni e lavorava vendendo auto e come onicotecnica quando è morta. Era «incredibilmente popolare e aveva così tanti amici», ha detto sua madre.

La mamma di Paige ha postato sui social una foto con la giovane e suo fratello Tyler, un affiatato trio di famiglia «come i tre moschettieri». «Come la maggior parte delle persone ora sa, la mia bellissima bambina Paige è morta. È stata coinvolta in un tragico incidente nelle prime ore e le parole non possono descrivere quanto io sia distrutta come sua mamma. - scrive la donna -Sono sopraffatta dall'amore mostrato. Era davvero la ragazza più bella, con il sorriso più grande, una risata catagiosa e un cuore d'oro. Se tu fossi un'amica di Paige, ti amerebbe con tutto quello che ha e sarebbe lì in un istante se mai avessi avuto bisogno di lei. Ha vissuto la vita al massimo. Aveva grandi sogni e Paige faceva sempre accadere le cose, la sua spinta al successo era fonte di ispirazione. Paige è stata la mia roccia di recente, riesco a malapena a respirare in questo momento e non so come andare avanti. La mia casa è tranquilla e tutto ciò che voglio è parlarle un'ultima volta. Il tempo è così prezioso e non sappiamo mai quando il nostro tempo è scaduto. Amatevi e raccontatevi. Saremo sempre i 3 moschettieri».

