Parigi: trovata quarta vittima sotto le macerie, è una donna

Intanto sono ancora gravissime le condizioni di Angela Grignano, la ragazza trapanese di 24 anni rimasta ferita nell'esplosione avvenuta ieri a Parigi. La giovane viene tenuta in coma farmacologico, i medici mantengono la riserva sulla vita, anche se stamane hanno diminuito i farmaci per vedere come reagisce la paziente. Il fratello, padre Giuseppe Grignano, a Parigi insieme ai genitori, ha detto che Angela avrebbe aperto gli occhi mostrando di essere in grado di risvegliarsi.

Il cadavere di una quarta vittima, una donna, è stato ritrovato questa mattina sotto le macerie dell'edificio della rue Trevise, a distrutto ieri da un'esplosione provocata da una fuga di gas e da un incendio. Lo ha annunciato la procura di Parigi. Il bilancio dei morti sale a 4 persone, due pompieri e due donne, una turista spagnola e la vittima ritrovata oggi. I feriti sono una cinquantina, fra i quali 10 in gravi condizioni.