Parlamentare canadese chiede scusa per essere apparso nudo durante una sessione virtuale della Camera

William Amos, membro del Partito Liberale del Canada e rappresentante del distretto elettorale di Pontiac, nella provincia del Quebec, alla Camera dei Comuni, si è scusato per essere apparso nudo durante una sessione online della Camera del Parlamento.

«Oggi sfortunatamente ho commesso un errore e, naturalmente, mi sono molto vergognato per questo. La mia telecamera si è accidentalmente messa in funzione. Mi sono scusato sinceramente con tutti i miei colleghi in Aula. Si è trattato di un errore che non accadrà mai più», ha scritto Amos dal suo profilo Twitter.

The absolute state of Canada right now: William Amos Liberal MP for Pontiac (Québec) naked on parliamentary video call. pic.twitter.com/VubSUDVLap — Andrew (@AndrewSaysTV) April 14, 2021

L'episodio ha attirato l'attenzione di moltri altri parlamentari. Così, Claude DeBellefeuille, deputata del Bloc québécois, ha posto il caso all'attenzione del presidente della Camera dei Comuni, con l'intento di esortare i colleghi a rispettare gli standard del codice di abbigliamento per partecipare alle sedute online. «Credo che oggi abbiamo stabilito un nuovo record», ha detto la donna.