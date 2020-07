​La Danimarca lancia il passaporto per il Coronavirus

LEGGI ANCHE

La Danimarca ha adottato il passaporto per il Coronavirus che può essere scaricato online. Per poterlo richiedere, i residenti del paese devono aver dato esito negativo al test del covid-19 nei sette giorni precedenti, secondo quanto affermato da The Local.Il documento che è scaricabile online ha la versione in danese, inglese e francese, quindi può essere utilizzato non solo all'interno dei confini della Danimarca, ma anche quando si viaggia all'estero.«In molti luoghi, si potrebbe dover documentare di essere negativi al coronavirus. Con il nuovo passaporto covid-19, ora i cittadini danesi che hanno bisogno di un documento ufficiale di prova per il loro viaggio possono esibirlo», ha dichiarato il ministro della Salute del paese scandinavo., direttore esecutivo della Confederazione danese dei trasporti: «Aiuterà sicuramente i danesi che devono viaggiare per lavoro o per motivi privati. Siamo in un momento in cui i viaggiatori si imbattono in molti ostacoli. Il passaporto covid-19 è di facile accesso e molto facile da usare».