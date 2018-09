Nave svizzera presa d'assalto dai pirati nigeriani, 12 membri dell'equipaggio in ostaggio

Lunedì 24 Settembre 2018, 12:08 - Ultimo aggiornamento: 24-09-2018 12:17

Dodici membri di unasvizzera sono stati. L'imbarcazione si trovava a largo delle coste della Nigeria quando ha subito l'attacco: la banda ha agganciato la nave con delle scale e ha fatto razzia di quello che trasportava, prendendo inSecondo quanto riporta l' Independent, a bordo sono rimasti altre 7 marinai a cui è stata fatta richiesta di riscatto. Il problema della pirateria è sempre più importante nelle coste nigeriane, dove episodi di rapimento al fine di ottenere il riscatto sono sempre più comuni e allarmano sempre di più le imbarcazioni che navigano quelle acque.I marinai, che lavorano per un'azienda svizzera, si trovano ancora nelle mani dei rapitori, tutte le famiglie sono state informate e ora l'azienda sta cercando di trattare per far in modo che le operazioni vengano portate a termine senza che nessuno si faccia male. Lo scorso anno sono stati numerosi i marinai inglesi presi in ostaggio, dopo un periodo di grande tenzione al largo della Somalia, oggi, per mancanza di navi militari in quelle aree, il fenomeno si è spostato verso la Nigeria, ma continua ad essere preoccupante.