Nigeria, attacco a una scuola: cento studenti rapiti, gli ostaggi hanno tra gli 8 e i 15 anni

Più di 100 studenti di una scuola in Nigeria sono stati rapiti nella città di Kuriga, nel nord-ovest del Paese: lo hanno riferito dei testimoni citati dalla Bbc. Gli alunni si trovavano a scuola nella mattinata quando decine di uomini armati giunti in motocicletta sono entrati nell'istituto, ha raccontato un testimone, aggiungendo che gli studenti, di età compresa tra gli 8 e i 15 anni, sono stati portati via insieme a un insegnante.

Un testimone oculare ha detto che un alunno è stato colpito dagli uomini armati ed è ricoverato per cure all'ospedale di Birnin Gwari.