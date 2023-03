Dal primo aprile la Russia guiderà il consiglio di sicurezza dell'Onu. Non è uno scherzo. Ma la conseguenza della rotazione già prevista che però, dopo l'invasione dell'Ucraina, sa di beffa. L'ultima volta che Mosca ha assunto la presidenza mensile del consiglio di 15 membri era il febbraio dello scorso anno. E proprio in occasione di una sessione dichiarava l'operazione "militare speciale" contro Kiev.

Putin, svelato il piano di guerra informatica: attacchi ad aeroporti e centrali elettriche

La risposta dell'Ucraina

Ora sono passati 14 mesi. Il presidente russo è stato incriminato dal tribunale penale internazionale per il rapimento di massa di bambini ucraini, ma ciò non ha cambiato le Nazioni Unite. "A partire dal 1 aprile, stanno portando il livello di assurdità a un nuovo livello", ha detto Sergiy Kyslytsya, il rappresentante permanente ucraino. “Il consiglio di sicurezza, così come è stato concepito, è immobilizzato e incapace di affrontare le questioni di sua primaria responsabilità, ovvero la prevenzione dei conflitti e quindi la gestione dei conflitti”. L'ambasciatore ha detto che l'Ucraina starà lontana dal consiglio di sicurezza ad aprile, tranne nel caso di una "questione di interesse critico per la sicurezza nazionale". L'Ucraina non è attualmente un membro del consiglio, sebbene sia spesso chiamata a parlare di questioni legate alla guerra.

Quale reazione?

Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia e i loro sostenitori nel consiglio potrebbero reagire. Come? Mostrando la loro disapprovazione e abbassando il livello della loro rappresentanza agli eventi ospitati dalla Russia nel corso del mese. Ma nessuno Stato membro, al momento, sta pianificando alcuna forma di boicottaggio o altra protesta.

Cosa potrà fare la Russia

La presidenza del consiglio conferisce all'incumbent mensile il potere di organizzare le proprie sessioni e la Russia ne ha in programma tre. Il 10 aprile terrà un briefing sui “rischi derivanti dalle violazioni degli accordi che regolano l'esportazione di armi e attrezzature militari”, in cui dovrebbe individuare gli Stati Uniti per le forniture di armi all'Ucraina e ad altri alleati oltre anni recenti. Come ogni mese, il lavoro del consiglio è in gran parte composto da briefing e rapporti di routine sulle missioni di mantenimento della pace delle Nazioni Unite in tutto il mondo. "È importante proteggere il resto del lavoro del Consiglio su altri file", ha affermato un diplomatico europeo al Guardian. "Non vogliamo interrompere il lavoro che il Consiglio sta svolgendo altrove, perché ciò consentirebbe all'invasione della Russia di avere un impatto ancora più ampio sulle questioni di pace e sicurezza in tutto il mondo".