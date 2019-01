Il rapinatore più maldestro del mondo: 7 colpi in 10 giorni, ma il bottino è di 380 sterline

Venerdì 25 Gennaio 2019, 19:07 - Ultimo aggiornamento: 25-01-2019 20:19

Ilè stato condannato a soli otto anni di carcere, e non all'ergastolo, solo per la totale incapacità dimostrata durante i dieci giorni in cui ha effettuato sette tentate rapine a sei banche e a un allibratore, finite una peggio dell'altra. Solo in un'occasione era riuscito a portare via qualcosa, appena 380 sterline che un impiegato gli aveva infilato nella borsa per torglierselo di torno: e anche quella volta si era dimostrato poco lucido, visto che si è accorto solo in seguito, frugando nella borsa, di essere finalmente riuscito ad arraffare un bottino, anche se misero.Terence Cole, 61enne di Liverpool con precedenti per rapine, aveva un debito di duemila sterline e, per saldarlo, aveva pensato di rivolgersi alle banche: non per chiedere un prestito, ma per rapinarle. Armatosi con tutta serietà di una spazzola per capelli avvolta in un nastro, per far credere che fosse una pistola, e coprendosi il volto con una sciarpa, tra il 23 novembre e il 3 dicembre si era presentato agli sportelli di sei istituti di credito e a quelli di un allibratore, deciso a ottenere il denaro che gli serviva.Conciato così, però, nessuno è riuscito a prenderlo sul serio: la sua improbabile "pistola" era poco convincente e lui, con una voce flebile che la sciarpa affievoliva ancora di più, stentava a far capire che quella era una rapina. In qualche occasione è stato respinto a male parole e invitato bruscamente a sloggiare, in altri casi è stato messo in fuga dalla reazione immediata degli impiegati, non particolarmente intimoriti dal suo blitz. Solo una volta è riuscito a portare via del denaro, quelle 380 sterline che un bancario pauroso gli ha infilato tremando nella borsa per convincerlo ad andare via: un bottino di cui Cole si è accorto solo quando è arrivato in una stazione ferroviaria. Tutto contento, ne ha consegnate 360 a un creditore e ne ha tenute 20 per sé, pronto a nuovi colpi da mettere a segno.Le patetiche scorribande di Cole sono finite solo quando la polizia, il 7 dicembre, lo ha rintracciato e arrestato. Ora, in tribunale, si è dichiarato pentito e dispiaciuto per aver procurato disagi a tutti. Il giudice Clement Goldstone, guardandolo ironicamente, ha tenuto fede al proprio nome dimostrando clemenza: invece dell'ergastolo che avrebbe potuto discrezionalmente affibbiargli, lo ha condannato a otto anni di carcere e a successivi 4 anni di libertà vigilata."Sia chiaro - gli ha detto il giudice - Se i tuoi tentativi di rapina avessero avuto successo, oggi ti saresti ritrovato ad affrontare una condanna discrezionale all'ergastolo. Non c'è dubbio che tu rappresenti un pericolo pubblico, sia fisicamente che psicologicamente, anche se sei stato descritto come il peggior rapinatore di banche di Liverpool. Hai 61 anni: alla tua età dovresti dedicarti ad altre attività, non alle rapine". In cella Cole ringrazierà il cielo di essere un rapinatore inetto.