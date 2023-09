Re Carlo e Camilla, cena di gala a Versailles: l'omaggio a Elisabetta, gli invitati e il bacio (fuori protocollo) di Brigitte

Re Carlo è giunto a Parigi per un'attesa visita di Stato di tre giorni, con l'obiettivo di rinsaldare l'amicizia franco-britannica dopo le tensioni legate alla Brexit . Prove di “entente cordiale”, insomma. «Your Majesty, welcome», ha scritto su X il presidente e padrone di casa, Emmanuel Macron, all'arrivo nella Ville Lumière del sovrano britannico insieme alla moglie Camilla. L'aereo della corona, un Airbus A321 decorato con i colori della Union Jack, è atterrato intorno alle 14.00 di ieri all'aeroporto di Orly, nel sud di Parigi. La regina è scesa dall'aereo vestita completamente di rosa ed ha avuto qualche difficoltà a tenere fermi il cappello e la gonna di fronte alle forti folate di vento. La coppia reale ha continuato il viaggio a bordo di una Bentley fino all'Arco di Trionfo. Poi la sfarzosa cena di gala nella Galleria degli Specchi della Reggia di Versailles

Il bacio

Accolti dal presidente e dalla première dame, Brigitte Macron, Carlo e Camilla hanno partecipato a una cerimonia dinanzi alla fiamma del Milite ignoto, a cui è seguita una solenne parata lungo l'avenue des Champs Elysées.

La cena e gli invitati

Si è svolta l'attesa cena di gala nella Galleria degli Specchi della Reggia di Versailles. Una forma di omaggio alla regina Elisabetta II, che nella castello del Re Sole venne invitata a colazione nel 1957 e poi tornò nel 1972. Il sovrano era sensibile all'idea di «camminare sui passi della madre», hanno spiegato all'Eliseo. Tra gli invitati a Versailles, il cantante dei Rolling Stones, Mick Jagger, gli attori Hugh Grant, Charlotte Gainsbourg e Emma Mackey, lo scrittore Ken Follett e l'ex allenatore Arsène Wenger. Menu: astice blu, pollo di Bresse e macaron rosa, il tutto preparato da chef stellati e servito in preziose porcellane di Sèvres simbolo dell'art de vivre alla francese. Nel marzo scorso, la visita oltremanica di Carlo e Camilla venne annullata all'ultimo minuto, a causa delle proteste a ripetizione contro la riforma delle pensioni Macron. Sei mesi dopo, sotto ai cieli della République la situazione sembra più tranquilla e l'Eliseo spera che questa visita possa contribuire a rinsaldare i rapporti con Londra, a quasi 120 anni dall'entente cordiale tra i due Paesi, che verranno celebrati ad aprile. «La visita arriva in un momento di rilancio dei legami tra Regno Unito e Francia», garantiscono fonti presidenziali francesi, ricordando che nel corso di un incontro «lo scorso marzo, Macron e il premier Sunak hanno voltato la pagina di diversi anni di polemiche sulla Brexit, la pesca o i migranti».

Il discorso

Durante il suo discorso, Charles ha detto in francese: «La vostra generosità di spirito ricorda come io e la mia famiglia siamo stati così commossi dagli omaggi resi in Francia a mia madre, la defunta regina, il cui funerale ha avuto luogo un anno fa. Sig. Signor Presidente, tra i tanti gesti profondamente commoventi qui, l'esposizione della bandiera dell'Unione all'Eliseo è stata particolarmente toccante. Le tue parole, in quel momento, hanno significato moltissimo anche per noi. Hai detto che aveva toccato i vostri cuori - ed era lei che nutriva il più grande affetto per la Francia, come, ovviamente, mia nonna, la regina Elisabetta, la regina madre».

La visita



Carlo è atteso oggi al Marché aux Fleurs Reine Elizabeth II, un mercato dei fiori sull'ile de la Cité che piaceva alla regina e che le venne intitolato nel 2014. Sempre oggi è previsto un intervento di Carlo al Palais du Luxembourg, storica sede del Senato francese, una prima per un sovrano britannico, nonché una tavola rotonda sui cambiamenti climatici al Museum National d'Histoire Naturelle. In mattinata Camilla invece visiterà le meraviglie della Biblioteca Nazionale di Francia e la galleria voluta dal cardinale Giulio Mazzarino. La missione Oltremanica proseguirà venerdì a Bordeaux, città dai profondi legami con l'Inghilterra. Nel quadro della visita sono schierati fino a 12.000 agenti tra polizia e gendarmi. Per le forze dell'ordine francesi la giornata più impegnativa sarà venerdì, quando alla visita dei reali britannici si aggiungerà quella di Papa Francesco a Marsiglia.