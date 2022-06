Giubileo, l'ultima parata (senza la Regina Elisabetta): ma i fan sperano in una sorpresa

La Regina Elisabetta non parteciperà neanche al quarto e ultimo giorno dei festeggiamenti per il suo Giubileo di platino (i 70 anni al trono) anche se i suoi fan continuano a sperare che la sovrana faccia almeno una fugace comparsa prima della fine della giornata. Anche i duchi di Sussex, Harry e Meghan, mancheranno ai festeggiamenti di oggi, per il secondo giorno consecutivo. Mentre il Principe di Galles, Charles, la Duchessa di Cornovaglia, Camilla, e i dichi di Cambridge, William e Kate, e i loro tre figli, presenziano in prima fila allo spettacolo per le strade di Londra.

La parata finale

L'incedere della storica carrozza reale d'oro, usata esclusivamente dai sovrani britannici in occasioni come l'incoronazione, ha dato il via alla grande sfilata finale che suggella la conclusione a Londra delle 4 giornate di festa nazionale in onore del Giubileo di Platino dei 70 anni di regno della 96enne Elisabetta II. Preceduta dalla Guardia in alta uniforme e dalle bande musicali, il veicolo ha percorso in corteo The Mall, il vialone che conduce all'ingresso di Buckingham Palace, mentre da un finestrino appariva come annunciato un ologramma con l'immagine della regina da giovane, al tempo della sua ascesa al trono sette decenni orsono.

Carlo al centro del palco d'onore

Per strada anche oggi ci sono decine di migliaia di persone, sullo sfondo di uno sventolio di bandiere con i colori dell'Union Jack. Mentre al centro del palco d'onore vi è di nuovo l'erede al trono Carlo, con accanto la consorte Camilla da un lato e la sorella Anna, secondogenita della sovrana, dall'altro. Più laterale la famiglia del principe William, secondo in linea di successione, con la duchessa di Cambridge sua moglie, Kate, e i figli George, Charlotte e Louis. E dietro di loro, fra gli ospiti d'onore, spiccano il primo ministro conservatore Boris Johnson, con la first lady Carrie, nonché autorità varie ed esponenti di governo o di opposizione incluso il sindaco laburista di Londra, Sadiq Khan.

Il programma

Il programma prevede, dopo il passaggio dei reparti d'onore al suono delle cornamuse, una mega parata di artisti e performer attorno al palazzo, con la conclusione affidata - dopo il grande concerto di ieri - all'esibizione di un'altra pop star come Ed Sheeran e l'esecuzione ancora una volta dell'inno nazionale God Save the Queen. Non è escluso, ma neppure confermato, che a conclusione di tutto la regina possa ricomparire per un saluto alla folla dal balcone di Buckingham Palace, dove giovedì si è affacciata dopo la parata militare di Trooping the Colour nel giorno dell'inaugurazione ufficiale del Giubileo, salvo poi rinunciare alla presenza di persona agli appuntamenti di venerdì e di ieri causa affaticamento e difficoltà di movimento.