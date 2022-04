La Regina Elisabetta compie 96 anni: perché li celebrerà due volte. Il Giubileo di Platino

Doppia festa di compleanno per la Regina Elisabetta II che oggi, 21 apprile, raggiunge 96 primavere. Come avviene tuttavia da quando è stata incoronata, nel 1952, la cerimonia più seguita sarà quella pubblica fissata per il 2 giugno, festa delle forze armate della Gran Bretagna che sarà di fatto abbinata a quella dei 70 anni (Giubileo di Platino) di Elizabeth Alexandra Mary di York ovvero Lillybet per gli amici quando era uan ragazza....

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati