Il ricercato è troppo sexy, l'annuncio della polizia preso d'assalto dalle fan: «Vieni a nasconderti a casa mia»

La polizia pubblica la foto segnaletica di un criminale, ma l'effetto che provoca non è quello sperato. Robert Rimmer, ricercato per reati legati al traffico di droga, ha fatto colpo tra decine di utenti, che hanno commentato il post pubblicato su Facebook dalla polizia per ottenere informazioni. «Lo stiamo cercando anche noi», ha commentato una donna. «Se lo trovate fatemelo sapere, vorrei vederlo da vicino», ha scritto un'altra.

La polizia ha pubblicato l'annuncio, chiedendo informazioni a chiunque lo avesse visto e esortando le persone a non avvicinarsi. Un avvertimento a cui hanno risposto ironicamente: «Io non avrei problemi ad avvicinarmi», si legge in un commento. Il post, che doveva essere una fonte di informazioni utili sulla ricerca del fuggitivo, si è trasformato in un fan club improvvisato del 36enne ricercato. Molte donne hanno affermato che potrebbero non dire alla polizia dove si trova se lo incontrassero, a causa del suo fisico abbronzato e tonico.

«Può venire a nascondersi in casa mia senza problemi», ha scritto un utente. «Se lo vedo, non ve lo farò sapere», ha risposto un altro. La polizia continua le ricerche: «Gli ufficiali sono vogliono parlare con lui in relazione a un'indagine in corso sui reati legati alla droga nella nostra zona. Se lo vedi, o sai dov'è, per favore non avvicinarti a lui ma chiamaci immediatamente sulla nostra linea non di emergenza», recita l'annuncio.