Romeo e Giulietta, attori cadono dal balcone durante lo spettacolo in teatro: gravemente feriti

Una tragedia che poteva finire veramente in tragedia. Durante la rappresentazione teatrale di «Romeo e Giulietta», due attori sono caduti dal celebre balcone, rimanendo gravemente feriti. È successo in Ungheria, a Budapest, dove stava andando in scena il secondo atto dello spettacolo. Grazie al tempestivo intervento dei medici, i due sono ora fuori pericolo.

L'incidente

Sono in condizioni gravi ma stabili Júlia Szász, 28 anni, e Otto Lajos Horváth, 60 anni, i due attori caduti dal balcone durante lo spettacolo di «Romeo e Giulietta», in Ungheria. Durante il secondo atto della rappresentazione, l'attrice che interpretava Giulietta e l'attore che interpretava suo padre, Lord Capuleti, sono infatti precipitati dall'alto, riportando ferite molto gravi. Nonostante la richiesta di dimissioni del direttore del Teatro Nazionale Attila Vidnyánszky, presentata da lui stesso lo scorso lunedì «riconoscendo la sua responsabilità a seguito dell'incidente», il ministro della Cultura ungherese János Csák ha deciso di non accettarle e di non prendere provvedimenti. Secondo i medici, le condizioni di salute dei due attori starebbero migliorando grazie all'assistenza dei medici. In corso comunque un'indagine per esaminare le circostanze dell'incidente.

In un post su Instagram, il ministro della Cultura ungherese avrebbe poi augurato ai due attori una pronta guarigione: «Auguriamo ai nostri due eccellenti attori e colleghi una pronta guarigione e attendiamo con ansia il loro ritorno a teatro».