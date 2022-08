Russia aggira il divieto della Turchia e trasporta armi attraverso il Bosforo: il video che incastra Putin

Di notte, senza farsi vedere, la Russia aggira i divieti imposti dalla Turchia. Un'anonima nave mercantile di Mosca ha attraversato il Bosforo, lo stretto che unisce il Mar Nero al Mare di Marmara e segna il confine tra Europa e Asia. È l'unico corso d'acqua che collega il Mediterraneo al Mar Nero. Un passaggio chiuso da Istanbul alle navi da guerra dopo l'invasione Ucraina. Scelta che ha impedito alla Marina russa di rafforzare le sue forze navali che combattono contro Kiev. Ma, bisogna rilevare, che le navi mercantili possono ancora passare. Però il sospetto è che il natante trasportasse armi sofisticate.

La nave sembrerebbe essere stata individuata: è la Sparta II. Si ritiene che la Russia abbia spedito il sistema di difesa aerea S-300 dalle sue basi in Siria al Mar Nero. La destinazione di Sparta II era Novorossijsk, un porto russo e un'importante base navale vicino al ponte di Kerch. I missili S-300 rafforzeranno le difese vicino a Kerch o in altre aree delle operazioni russe: in particolare la Crimea, dove c'è un aumento dell'attività dei droni ucraini.

