Scuolabus precipita da una scogliera in Colombia: sei bambini morti. Il tetto si è staccato dopo lo schianto

Incidente stradale in Colombia: sei bambini morti e 12 feriti. Lo scuolabus su cui stavano viaggiando i bambini è rotolato giù da una scogliera nel nord-est del Paese. Gli studenti avevano lasciato una scuola rurale e stavano tornando al centro della città di San Andres quando l'autobus è uscito di strada, ha spiegato il sindaco Jose Rosember Rojas. Sgomenti i funzionari locali. "Purtroppo devo confermare l'incidente con lo scuolabus sulla strada Laguna de Ortices-San Andres, dove sono morti 6 minori e ci sono più di 15 feriti", ha twittato Mauricio Aguilar, governatore del dipartimento di Santander, dove è avvenuto l'incidente.

Le immagini pubblicate dai media colombiani mostrano l'autobus in una ripida zona boscosa con il tetto staccato e diversi sedili spostati. Gli incidenti stradali sono una delle principali cause di morte in Colombia: nel 2021, il paese di 50 milioni ha subito 7.200 morti sulla strada.