«Ha fatto sesso a scuola con uno studente di 16 anni chiedendo agli alunni di fare il palo»: insegnante arrestata per stupro

Sesso a scuola con uno studente di 16 anni. Un'insegnante di matematica è stata accusata di stupro per aver avuto rapporti sessuali con un alunno, chiedendo ad altri studenti di fare da palo per non essere beccata.

Protagonista della vicenda è la 26enne Hailey Clifton-Carmack, arrestata dalla polizia venerdì 5 gennaio a Garden Ridge, in Texas (Stati Uniti), «dopo essere fuggita dallo stato del Missouri per evitare eventuali mandati di arresto», così come sostenuto dalle forze dell'ordine. Anche il papà del 16enne è stato arrestato per non aver interrotto la presunta relazione tra il figlio minore e l'insegnante.

La relazione clandestina è venuta a galla il 7 dicembre scorso, quando un testimone ha riferito al personale scolastico della Laquey High School che il 16enne aveva dei graffi sulla schiena procuratigli dall'insegnante di matematica. Prove documentate con delle foto. Dopo la segnalazione, la scuola ha contattato il dipartimento dello sceriffo della contea di Pulaski, così come risulta dai documenti del tribunale riportati da ABC 17.

L'insegnante ha sempre negato alla polizia di aver avuto rapporti sessuali con il minorenne.

Il 23 dicembre 2023 la donna è scappata dal Missouri per paura di ricevere mandati di arresto anche se lei ha sempre dichiarato di non essere fuggita, ma di essersi trasferita in Texas dove vive la sua famiglia. La donna è accusata di violenza sessuale su minore e di aver avuto rapporti sessuali con uno studente mentre copriva il ruolo di insegnante. Al momento, Hailey Clifton-Carmack è in prigione e la sua cauzione è fissata a 250mila euro.

Mark Creighton, il papà del 16enne, è stato arrestato giovedì 4 gennaio con l'accusa di aver messo in pericolo il benessere di suo figlio. L'uomo ha dichiarato alla polizia che sapeva della relazione tra suo figlio e l'insegnante di matematica.

Nonostante ne fosse al corrente, il padre non ha sporto denuncia, ma ha continuato a tacere e a coprirli, permettendo che l'insegnante andasse a casa sua per avere rapporti con il figlio, così come ha sostenuto l'accusa. Al momento, l'uomo è sotto custodia cautelare e per uscire dovrà pagare una cauzione di 50mila euro.