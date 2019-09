Sigarette elettroniche vietate in India: al bando anche i narghilè che usano lo stessa tecnologia

che

lo stessa tecnologia. Il bando riguarda la produzione, il commercio, l'import e l'export, la vendita, la distribuzione, lo stoccaggio e qualsiasi forma di pubblicità sulle sigarette elettroniche, e verrà reso esecutivo con un decreto legge, che sarà sottoposto al voto del Parlamento nella prossima sessione, quella invernale, che si aprirà a ottobre. La violazione del divieto sarà sanzionata con pene fino a un anno di prigione, e fino a tre, nel caso di recidiva.

La decisione è stata assunta in nome degli imperativi per la salute e della lotta contro le dipendenze. «La decisione è stata presa as seguito della valutazione dell'impatto che le sigarette elettroniche hanno sui giovani oggi», ha dichiarato il ministro delle finanze Nirmala Sitharaman in una conferenza stampa.

Finance Minister Nirmala Sitharaman: The Union Cabinet has given approval to ban e-cigarettes. It means the production, manufacturing, import/export, transport, sale, distribution, storage and advertising related to e-cigarettes are banned. pic.twitter.com/qayCrQHPZp