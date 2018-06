Giovane leader Spd tedesca trovata morta in Spagna. Sarebbe stata stuprata, camionista arrestato

Venerdì 22 Giugno 2018, 19:30 - Ultimo aggiornamento: 22-06-2018 20:48

Era scomparsa da otto giorni: Sophie Loesche, 28enne tedesca attuale vicepresidente del partito tedesco Spd in Baviera, è stata ritrovata morta ad Asparrena, Spagna. Sul corpo sarebbero emersi segni di violenza.Otto giorni fa la famiglia aveva denunciato la scomparsa e la polizia tedesca aveva emesso un mandato di ricerca internazionale. Il principale sospettato sarebbe un camionista marocchino di 41 anni, arrestato dalla Guardia Civil spagnola: la avrebbe aggredita, stuprata e uccisa per poi abbandonare il corpo in strada. La famiglia ha reso noto che Sophia voleva fare l'autostop da Lipsia a Norimberga per poi raggiungere i parenti ad Amberg: invece potrebbe essere stata rapita e portata in Spagna. La segretaria generale del partito socialista nei Paesi baschi, Idoia Mendia, ha espresso le condoglianze alla presidente dell'Spd, Andrea Nahles: «Questo crimine "mette in evidenza, una volta ancora, la condizione di minaccia in cui versano milioni di donne in tutto il mondo per il semplice fatto di essere donne».